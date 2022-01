“Impensabile vaccinare tutto il mondo ogni 4-6mesi” | lo dice persino il padre di AstraZeneca

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen — «Non è davvero sostenibile, e probabilmente neppure necessario, pensare diilintero4 o 6 mesi»: a dirlo non è un incallito no vax o qualche complottista inviso ai fan del siero ma il «» di VaxZeviria, (fu) il professor Andrew Pollard, direttore dell’Oxford Vaccine Group e numero 1 dell’UK Committee on Vaccination and Immunization. Luminare della virologia e della pediatria britannica, Pollard ha dato vita al progetto vaccinale dell’università di Oxford che ha portato alla produzione del primo vaccino anti-Covid, in partnership con l’azienda farmaceutica anglo-svedese. Ildi: “Non si puòil...

Ma non era il caso di massimizzare l'opportunità delle vacanze di natale perquanti più ...concrete e immediate....se è vero che dobbiamo combattere questa guerra ancora a lungo è...... e ancora tanti bambini dai 5 agli 11 anni si devono, di conseguenza è una situazione che ... A questo proposito, per Gaudio sarebbeinoltre concepire una didattica in presenza ...Semmai andrà per ora riservata alle persone più vulnerabili, invece di dare booster a tutte le persone che hanno più di 12 anni. 'A un certo punto la società deve aprirsi', ha aggiunto, sottolineando ...Il dirigente dell’Ust di Brescia Giuseppe Bonelli: «Più che chiudere, la discussione ora è su come tenere aperte le scuole in sicurezza». Il problema? «Il tracciamento» ...