Immobile gol | l' Epifania ha sempre portato bene

L'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato sei gol in Serie A il 6 gennaio (rete contro il Parma nel 2014, poker contro la SPAL nel 2018 e marcatura contro la Fiorentina nel 2021), solo Kurt Hamrin ne ha realizzati di più in un singolo giorno dell'anno nella competizione (nove, il 2 febbraio). La Lazio ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro l'Empoli, con un punteggio aggregato di 11-2; l'ultima avversaria contro cui ha ottenuto più successi consecutivi nella competizione è il Parma (nove, tra il 2014 e il 2021). L'Empoli non ha segnato neanche un gol nelle ultime cinque trasferte di Serie A contro la Lazio: l'ultima rete della squadra toscana fuori casa contro questa avversaria è arrivata nel marzo 2007, una rete su punizione diretta di Sergio Almirón, in una sconfitta per 1-3. L'Empoli ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Serie A contro ...

