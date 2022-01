Il Tottenham su Vlahovic: tentativo già a gennaio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il nome di Vlahovic resta caldissimo in chiave calciomercato: sull’attaccante della Fiorentina ci potrebbe essere l’assalto del Tottenham Antonio Conte e il suo Tottenham si inseriscono di prepotenza nella corsa a Dusan Vlahovic. Già l’Arsenal in questo mese di gennaio ha avanzato la propria proposta e ora pure gli Spurs hanno tutta l’intenzione di provare a strappare subito il serbo alla Fiorentina. Il club gigliato, nel frattempo, sta già pensando il futuro e ha chiuso per l’arrivo di Piatek. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il nome diresta caldissimo in chiave calciomercato: sull’attaccante della Fiorentina ci potrebbe essere l’assalto delAntonio Conte e il suosi inseriscono di prepotenza nella corsa a Dusan. Già l’Arsenal in questo mese diha avanzato la propria proposta e ora pure gli Spurs hanno tutta l’intenzione di provare a strappare subito il serbo alla Fiorentina. Il club gigliato, nel frattempo, sta già pensando il futuro e ha chiuso per l’arrivo di Piatek. L'articolo proviene da Calcio News 24.

il mercato degli attaccanti: Insigne già del Toronto VLAHOVIC ha ribadito che fino a giugno rimane a Firenze, dove comunque potrebbe arrivare BORJA ... Sempre la Roma sogna ora NDOMBELE', nazionale francese del Tottenham dove però Conte non lo tiene molto ...

Juve, il Tottenham si defila dalla corsa a Vlahovic? Spurs su Lukaku Tutto Juve Chelsea-Tottenham streaming gratis: dove vedere la partita in diretta LIVE Chelsea-Tottenham, semifinale di andata di Carabao Cup: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis ...

Conte saccheggia la Serie A: Milan avvisato Conte si prepara a saccheggiare la Serie A: diversi calciatori nel mirino del Tottenham. Chiaramente c'è anche Franck Kessie ma non solo ...

