Il successo di Postalmarket | tra i 20mila accessi al giorno e le nuove assunzioni

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il ritorno online e cartaceo di, il catalogo che ha fatto scoprire agli italiani la vendita per corrispondenza si sta dimostrando un. Il sito è stato lanciato lo scorso ottobre in concomitanza con la diffusione della prima edizione dello storico catalogo cartaceo. A fine novembre, in occasione del Black Friday, migliaia di utenti hanno scaricato l’app per gli acquisti online permettendo l’impennata delle vendite. LEGGI ANCHE >>>ritorna nella sua versione online con Diletta Leotta in copertina Il «trend estremamente positivo» diA celebrare ildel catalogo online è il direttore generale di, Alessio Badia, che parla di un «portale on line viaggia attorno ai 20 milaal ...