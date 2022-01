Il sindaco di Sanremo: "Non sarà un Festival al 100%". E all'Ariston, vendite ancora al palo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Può tirare un sospiro di sollievo Gianni Morandi, a un passo dalla squalifica per aver pubblicato per errore un frammento del brano in gara a Sanremo e subito riammesso. Sono ben altri, però, i dubbi che incombono sul Festival della canzone italiana. Comincerà il 1° febbraio 2022 e seguirà di poco il picco di contagi da Omicron, previsto per fine gennaio. Per la seconda volta di fila, quindi, a fare da sfondo e cornice ci sarà il Covid. È per questo che: “Non sarà un Festival al cento per cento come quello del 2019 - ha detto il sindaco della città, Alberto Biancheri durante una visita alla Asl con il sottosegretario alla Salute Andrea Costa - ma non si può neppure paragonare a quello dello scorso anno”. La macchina organizzativa di Sanremo è partita quattro mesi fa, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Può tirare un sospiro di sollievo Gianni Morandi, a un passo dalla squalifica per aver pubblicato per errore un frammento del brano in gara ae subito riammesso. Sono ben altri, però, i dubbi che incombono suldella canzone italiana. Comincerà il 1° febbraio 2022 e seguirà di poco il picco di contagi da Omicron, previsto per fine gennaio. Per la seconda volta di fila, quindi, a fare da sfondo e cornice ciil Covid. È per questo che: “Nonunal cento per cento come quello del 2019 - ha detto ildella città, Alberto Biancheri durante una visita alla Asl con il sottosegretario alla Salute Andrea Costa - ma non si può neppure paragonare a quello dello scorso anno”. La macchina organizzativa diè partita quattro mesi fa, ...

Advertising

EmilioBerettaF1 : Il sindaco di Sanremo: 'Non sarà un Festival al 100%'. E all'Ariston, vendite ancora al palo… - HuffPostItalia : Il sindaco di Sanremo: 'Non sarà un Festival al 100%'. E all'Ariston, vendite ancora al palo - RADIOBRUNO1 : Lo ha detto Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo ???? #Sanremo2022 #FestivalSanremo #pubblico #sindaco #Biancheri… - CatelliRossella : Sanremo: sindaco, non sarà un Festival al 100% - Musica - ANSA - solospettacolo : Sanremo: sindaco, non sarà un Festival al 100% -