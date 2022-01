Il sindaco di Apice | “Disponibili a riaprire subito il nostro Hub vaccinale”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma deldi, Angelo Pepe, sullatà al’hubdel suo paese in considerazione dell’aumento dei contagi: “In queste ultime due settimane abbiamo registrato un sensibile aumento di cittadini residenti risultati positivi al Coronavirus. La modifica della normativa vigente e le nuove disposizioni dell’ASL non prevedono più la comunicazione in tempo reale al Comune dei casi di positività che invece vengono direttamente comunicati al cittadino con la conseguente attivazione del protocollo (isolamento, quarantena, tampone di controllo). Grazie al grande senso di responsabilità dei nostri concittadini riusciamo a garantire alla popolazione la ...

'In queste ultime due settimane abbiamo registrato un sensibile aumento di cittadini residenti risultati positivi al Coronavirus' A dirlo il sindaco di Apice Angelo Pepe. 'La modifica - continua il primo cittadino - della normativa vigente e le nuove disposizioni dell'ASL non prevedono più la comunicazione in tempo reale al Comune dei casi di positività che invece vengono direttamente comunicati al cittadino con la conseguente attivazione del protocollo (isolamento, quarantena, tampone di controllo).