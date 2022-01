Il piccolo William e la royal family (del film Spencer) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il giovanissimo Jack Nielen, che interpreta l’erede al trono nella nuova pellicola di Pablo Larraín, ha pubblicato alcune foto di backstage al fianco di Kristen Stewart in versione Lady Diana: «Uno sguardo alternativo» su casa Windsor Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il giovanissimo Jack Nielen, che interpreta l’erede al trono nella nuova pellicola di Pablo Larraín, ha pubblicato alcune foto di backstage al fianco di Kristen Stewart in versione Lady Diana: «Uno sguardo alternativo» su casa Windsor

Advertising

William_Fly : @Bukaniere Ora ho un 27' ma é 'piccolo' e ho aggiunto un secondo monitor (specie quando uso altium o sbroglio un PC… - MeliEcuador : RT @GerardLDonadoni: @DavLucia @PaolaToogoodxme @albertopetro2 @djolavarrieta @angela3nipoti1 @ValerioLivia @CaterinaCategio @Rebeka8072110… - overhheated : sono qui io ok? vale lo stesso per me william non pensare il contrario, dovesse servirti io ci sono, sei forte piccolo - AnnaMar90949897 : RT @GerardLDonadoni: @DavLucia @PaolaToogoodxme @albertopetro2 @djolavarrieta @angela3nipoti1 @ValerioLivia @CaterinaCategio @Rebeka8072110… - Messe11 : RT @GerardLDonadoni: @DavLucia @PaolaToogoodxme @albertopetro2 @djolavarrieta @angela3nipoti1 @ValerioLivia @CaterinaCategio @Rebeka8072110… -