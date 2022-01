"Il Pd chiederà in cabina di regia l'obbligo vaccinale, da subito" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Il Partito Democratico chiederà nella cabina di regia di introdurre da subito l'obbligo vaccinale, così come annunciato nei giorni scorsi. Senza alcuna distinzione per non creare discriminazioni o confusione nell’applicazione ". Lo annuncia... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Il Partito Democraticonelladidi introdurre dal', così come annunciato nei giorni scorsi. Senza alcuna distinzione per non creare discriminazioni o confusione nell’applicazione ". Lo annuncia... Segui su affaritaliani.it

