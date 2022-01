Il Papa | “Si preferiscono cani e gatti ai figli Ma negare paternità e maternità ci toglie umanità”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Tante coppie non hannoperché non vogliono o ne hanno soltanto uno perché non ne vogliono altri, ma hanno due, due… Eh sì,occupano il posto dei. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. E questo rinlae laci sminuisce, ci. E così la civiltà diviene più vecchia e senza, perché si perde la ricchezza dellae della. E soffre la Patria”. E’ il monito diFrancesco che arriva nel mezzo dell’Udienza Generale del mercoledì. Un’Udienza, quella odierna, dove va in scena una nuova piccola “rivoluzione” di Bergoglio: ...

- ha aggiuntoFrancesco - Io chiedo a san Giuseppe di svegliere le coscienze e far pensare ad avere figli. La paternità e la maternità - ha ripetuto - è anche la pienezza della vita spirituale. ...Ilha ricordato che all'Angelus del 26 gennaio aveva fatto un appello contro il cosiddetto "... Sembra che tanti hanno perso l'aspirazione di andare avanti con figli e tante coppie...'Tante coppie non hanno figli perché non vogliono, o uno e non di più' ma hanno 'cani e gatti che occupano il posto dei figli'. Nell'udienza ...Ritorna nuovamente al centro della riflessione di Francesco che evidenzia un certo egoismo diffuso in una società di “orfani”, e quanto sia utile riscoprire la storia sacra, che ribalta completamente ...