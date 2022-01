Il Papa: "C'è chi non vuole figli, ma ha cani e gatti: ci toglie umanità" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Papa, nell’udienza generale, è tornato a parlare dell’ “inverno demografico”: “Tante coppie non hanno figli perché non vogliono, o uno e non di più” ma hanno “cani e gatti che occupano il posto dei figli”. “Questo negare la maternità e la paternità vi diminuisce, ci toglie umanità, la civiltà diviene più vecchia e senza umanità perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la patria che non ha figli”.Il Pontefice ha allora citato una persona che diceva: “Adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione che non ci sono dei figli?”. “Chiedo a San Giuseppe - ha proseguito nella catechesi dedicata al ‘padre putativo’ di Gesù - la grazie di svegliare le coscienze e pensare a questo: avere ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il, nell’udienza generale, è tornato a parlare dell’ “inverno demografico”: “Tante coppie non hannoperché non vogliono, o uno e non di più” ma hanno “che occupano il posto dei”. “Questo negare la maternità e la paternità vi diminuisce, ci, la civiltà diviene più vecchia e senzaperché si perde la ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la patria che non ha”.Il Pontefice ha allora citato una persona che diceva: “Adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione che non ci sono dei?”. “Chiedo a San Giuseppe - ha proseguito nella catechesi dedicata al ‘padre putativo’ di Gesù - la grazie di svegliare le coscienze e pensare a questo: avere ...

