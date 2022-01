Il padre di Djokovic: «Tengono mio figlio prigioniero». La Serbia convoca l’ambasciatore australiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La vicenda Djokovic ormai è la trama di un film. Ora ha preso la parola il padre del tennista numero uno al mondo che da oggi è all’aeroporto di Melbourne ma le autorità australiane non riconoscono il suo visto (è no vax). L’Informer scrive che Sdrjan Djokovic, il padre del numero uno, ha dichiarato che suo figlio è prigioniero da cinque ore. Se non lo rilasciano entro mezz’ora, ci raduneremo per strada, questa è una lotta per tutti. È intervenuto anche il ministro degli Esteri serbo che ha convocato l’ambasciatore australiano a Belgrado per chiedere spiegazioni. “Il nostro Paese chiede che venga rilasciato immediatamente il numero uno al mondo, come è stato richiesto anche dall’ambasciatore serbo che ha contattato il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La vicendaormai è la trama di un film. Ora ha preso la parola ildel tennista numero uno al mondo che da oggi è all’aeroporto di Melbourne ma le autorità australiane non riconoscono il suo visto (è no vax). L’Informer scrive che Sdrjan, ildel numero uno, ha dichiarato che suoda cinque ore. Se non lo rilasciano entro mezz’ora, ci raduneremo per strada, questa è una lotta per tutti. È intervenuto anche il ministro degli Esteri serbo che hatoa Belgrado per chiedere spiegazioni. “Il nostro Paese chiede che venga rilasciato immediatamente il numero uno al mondo, come è stato richiesto anche dalserbo che ha contattato il ...

