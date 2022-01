Il nuovo decreto sull'obbligo vaccinale per over 50 e la scuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A breve il nuovo decreto: l'obbligo di vaccino scatta per tutti gli over 50 che non lavorano; per chi lavora e ha più di 50 anni servirà il super green pass Leggi su corriere (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A breve il: l'di vaccino scatta per tutti gli50 che non lavorano; per chi lavora e ha più di 50 anni servirà il super green pass

Advertising

Corriere : ?? Il governo pensa all'obbligo vaccinale per over 60 (o forse over 50) e nuove categorie di lavoratori pubblici e p… - Corriere : Super green pass obbligatorio per over 60 e per altri lavoratori: il piano per il nuovo decreto - GoalItalia : Covid, il nuovo decreto del Governo cambia la quarantena e limita le ASL: la Serie A non è a rischio ?? - JohnHard3 : RT @Virus1979C: Consiglio dei ministri è previsto per le ore 17.30, non ci sono ancora certezze sulle misure che saranno inserite nel nuovo… - paolodeluca72 : 'nuovo decreto: l'obbligo di vaccino scatta per tutti gli over 50 che non lavorano' ??? Ma a sto punto facciamo in… -