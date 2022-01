Il nuovo decreto Covid: vaccino obbligatorio per tutti gli over 50 e regole differenziate per la Dad (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Continuano a crescere i numeri del Covid, rispetto ai quali il governo va verso una stretta fortissima sui vaccini. Secondo le prime indiscrezioni sul nuovo decreto Covid, infatti, l’esecutivo avrebbe deciso il vaccino obbligatorio per tutti gli over 50, lavoratori o meno, italiani e stranieri, con l’unica eccezione di chi, per documentati motivi di salute, non può ricevere la somministrazione. L’obbligo dovrebbe valere fino al 15 giugno 2022, ma la data sarebbe passibile di modifiche. Per gli over 50 non solo vaccino obbligatorio Per tutti i lavoratori di questa fascia d’età, dunque, scatta anche l’obbligo di Super Green Pass, che entrerà in vigore il 15 febbraio e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Continuano a crescere i numeri del, rispetto ai quali il gno va verso una stretta fortissima sui vaccini. Secondo le prime indiscrezioni sul, infatti, l’esecutivo avrebbe deciso ilpergli50, lavoratori o meno, italiani e stranieri, con l’unica eccezione di chi, per documentati motivi di salute, non può ricevere la somministrazione. L’obbligo dovrebbe valere fino al 15 giugno 2022, ma la data sarebbe passibile di modifiche. Per gli50 non soloPeri lavoratori di questa fascia d’età, dunque, scatta anche l’obbligo di Super Green Pass, che entrerà in vigore il 15 febbraio e ...

