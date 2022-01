Il Napoli vuole posticipare la partenza per Torino: il motivo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una nuova situazione surreale, di nuovo alla vigilia di un Juve-Napoli. La squadra partenopea, falcidiata dal Covid-19, rischia di essere bloccata nuovamente dall’ASL e, di conseguenza, rischia di non poter giocare la gara di Torino di domani sera. Juventus Napoli Questa mattina, il gruppo squadra svolgerà l’ultimo allenamento a Castel Volturno e sarà effettuato anche un nuovo giro di tamponi molecolari per monitorare ulteriormente la situazione. Se dovessero riscontrarsi nuove positività, crescerebbero le possibilità di un blocco da parte dell’ASL. L’edizione odierna de Il Mattino ha rivelato anche un ulteriore particolare. Se i tamponi di oggi dovessero dare esito negativo e la partita di domani sera dovesse essere confermata, il Napoli potrebbe comunque partire domani mattina in direzione ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una nuova situazione surreale, di nuovo alla vigilia di un Juve-. La squadra partenopea, falcidiata dal Covid-19, rischia di essere bloccata nuovamente dall’ASL e, di conseguenza, rischia di non poter giocare la gara didi domani sera. JuventusQuesta mattina, il gruppo squadra svolgerà l’ultimo allenamento a Castel Volturno e sarà effettuato anche un nuovo giro di tamponi molecolari per monitorare ulteriormente la situazione. Se dovessero riscontrarsi nuove positività, crescerebbero le possibilità di un blocco da parte dell’ASL. L’edizione odierna de Il Mattino ha rivelato anche un ulteriore particolare. Se i tamponi di oggi dovessero dare esito negativo e la partita di domani sera dovesse essere confermata, ilpotrebbe comunque partire domani mattina in direzione ...

