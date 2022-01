Il Napoli recupera Elmas: tampone negativo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Arriva almeno una buona notizia per il Napoli di Luciano Spalletti. Il club ha comunicato poco fa la negatività del tampone di Eljif Emas. Il macedone ha effettuato un test ieri, prima del rientro in Italia ed anche un secondo che ha confermato che non è più contagiato. Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro in Italia. pic.twitter.com/CMb76SkrFK — Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 5, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Arriva almeno una buona notizia per ildi Luciano Spalletti. Il club ha comunicato poco fa la negatività deldi Eljif Emas. Il macedone ha effettuato un test ieri, prima del rientro in Italia ed anche un secondo che ha confermato che non è più contagiato. Eljifha effettuato unmolecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro in Italia. pic.twitter.com/CMb76SkrFK — Official SSC(@ssc) January 5, 2022 L'articolo ilsta.

