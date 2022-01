(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl, prossimo avversario del Benevento, ha ufficializzatodell’esterno, centrocampista proveniente dal Crotone. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Di seguito il comunicato del club brianzolo: “Il primo acquisto del 2022 del, duttile centrocampista proveniente dal Crotone, che ha firmato un contratto col club biancorosso fino al 30 giugno 2023. Nato il 1 gennaio 1992 a Garbagnate Milanese (Mi), vanta 33 presenze con un gol in Serie A e 196 con 9 reti in Serie B. Cresce nel settore giovanile dell’Atalanta, che dopo i prestiti a Foggia, Barletta e Modena, lo fa debuttare in Serie A nella prima parte della stagione 2014-15, in cui colleziona quattro presenze ...

Advertising

anteprima24 : ** Il #Monza si rinforza, ufficiale l'ingaggio di Salvatore Molina ** -

Ultime Notizie dalla rete : Monza rinforza

anteprima24.it

Ultima annata in Italia nel 2016 - 17 sempre in A1 nelle fila del Gi Group(allenatore Falasca e per compagno l'attuale libero Marco Rizzo). Nelle quattro annate in A1 Fromm in 90 gare e 325 ...Per il Brescia altro ko casalingo dopo quello contro il Pisa di sabato scorso, ilvola. COMO -... Un po' più equilibrata la ripresa, quando Gattusoil suo reparto offensivo, ma l'...Gaspari potrà disporre della forte centrale alta 207 cm., fresca vincitrice del titolo NCAA e MVP dell'ultima stagione con la formazione del Wisconsin Badgers ...Il direttore sportivo dell'Ascoli lavora a un triplo colpo, che potrebbe ufficializzarsi nei primissimi giorni di mercato: Bellusci e non solo ...