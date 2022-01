Il ministro Speranza: 'Obbligo vaccinale per over 50' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gennaio 2022 'Il Cdm ha appena approvato all'unanimità alcune norme per contrastare la pandemia. La cosa più importante è l'Obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni' così il ministro della ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gennaio 2022 'Il Cdm ha appena approvato all'unanimità alcune norme per contrastare la pandemia. La cosa più importante è l'per chi ha più di 50 anni' così ildella ...

Advertising

GiovaQuez : Amici twittaroli ho l'interpretazione ufficiale del ministro Speranza sull'auto-sorveglianza. Per i soggetti con bo… - FrancescoLollo1 : L’ultima circolare del ministro della Salute ha aumentato la confusione tra i cittadini. Ora è caos quarantena e ta… - Trelkowsky2 : RT @QuelloKeSbrocca: speranza, ministro della salu (non ce la faccio, fa troppo ridere) all'aperto senza mascherina. è in vigore l'obbligo… - KavhOctavia : RT @QuelloKeSbrocca: speranza, ministro della salu (non ce la faccio, fa troppo ridere) all'aperto senza mascherina. è in vigore l'obbligo… - sono_francesca : RT @Michele_Arnese: Però almeno una comunicazione - nel consueto stile coreano - del ministro della Salute, Roberto Speranza, potevano alle… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro Speranza Il ministro Speranza: 'Obbligo vaccinale per over 50' La cosa più importante è l'obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni' così il ministro della Salute Roberto Speranza al termine del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi.

Dl Covid, Speranza: "Nuova stretta per restringere il più possibile l'area dei No vax" Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del Cdm, sottolineando che ad oggi 'i 2/3 dei ricoverati in terapia intensiva e il 50% dei pazienti nei reparti ordinari sono non ...

Il ministro Speranza: "Obbligo vaccinale per over 50" La7 Il ministro Speranza: "Obbligo vaccinale per over 50" “Il Cdm ha appena approvato all’unanimità alcune norme per contrastare la pandemia. La cosa più importante è l’obbligo vaccinale per chi ha più di ...

Covid, nuovo decreto: via libera all’obbligo vaccinale per gli over 50 ROMA – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l’obbligo di vaccino per gli over 50: potranno andare al lavoro solo se immunizzati o gu ...

La cosa più importante è l'obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni' così ildella Salute Robertoal termine del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi.Lo ha detto ildella Salute, Roberto, al termine del Cdm, sottolineando che ad oggi 'i 2/3 dei ricoverati in terapia intensiva e il 50% dei pazienti nei reparti ordinari sono non ...“Il Cdm ha appena approvato all’unanimità alcune norme per contrastare la pandemia. La cosa più importante è l’obbligo vaccinale per chi ha più di ...ROMA – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l’obbligo di vaccino per gli over 50: potranno andare al lavoro solo se immunizzati o gu ...