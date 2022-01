Il Magistrato robot è realtà: come nei film di fantascienza una macchina ci giudicherà (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Robocop nella storia del cinema ha scritto pagine interessanti, piacevoli e anche divertenti. Ma l’idea che un robot possa giudicare un essere umano nella realtà fa riflettere, preoccupa. E’ quanto sta accadendo in Cina. Dalla Cina arriva il Magistrato robot – Adobe StockAlcuni ricercatori asiatici stanno testando una nuova macchina che con l’ausilio dell’intelligenza artificiale (AI) sarebbe in grado di identificare i crimini e sporgere denuncia, rivela il South China Morning Post. Un Magistrato-robot testato a Shanghai Pudong, la più grande procura distrettuale del paese: può presentare un’accusa con una precisione superiore al 97% sulla base di una descrizione di un sospetto procedimento penale. “Il sistema può sostituire in una certa misura i ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Robocop nella storia del cinema ha scritto pagine interessanti, piacevoli e anche divertenti. Ma l’idea che unpossa giudicare un essere umano nellafa riflettere, preoccupa. E’ quanto sta accadendo in Cina. Dalla Cina arriva il– Adobe StockAlcuni ricercatori asiatici stanno testando una nuovache con l’ausilio dell’intelligenza artificiale (AI) sarebbe in grado di identificare i crimini e sporgere denuncia, rivela il South China Morning Post. Untestato a Shanghai Pudong, la più grande procura distrettuale del paese: può presentare un’accusa con una precisione superiore al 97% sulla base di una descrizione di un sospetto procedimento penale. “Il sistema può sostituire in una certa misura i ...

