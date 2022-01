Il Kazakistan brucia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il 2022 è iniziato incon le più grandi proteste nel paese dall’indipendenza, di cui pochi giorni fa si è festeggiato il trentesimo anniversario. Scoppiate nella zona occidentale dello sconfinato territorio nazionale per un rialzo del prezzo del carburante, le mobilitazioni di piazza hanno immediatamente preso piede in numerose città, tra cui la capitale economica, Almaty. I manifestanti, scesi in strada a decine di migliaia, non si sono accontentati delle prime blande concessioni delle autorità – tra cui un taglio del prezzo dell’energia e le dimissioni del governo in carica – chiaro segno della natura profondamente politica del malcontento. Il presidente, Tokayev, ha risposto col pugno di ferro, bloccando internet e introducendo in alcune zone lo stato di emergenza fino alla seconda metà di gennaio. Ma non ha ottenuto grandi effetti, considerando che ...