Il Grande Fratello Vip 6 ritorna sui suoi passi: dopo le feste natalizie ritorna il doppio appuntamento (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 sembra proprio in procinto di mettersi alle spalle le meritate vacanze del periodo natalizio per riabbracciare la sua ormai storica doppia messa in onda settimanale. Gli ascolti senza precedenti delle ultime puntate hanno cambiato nuovamente i piani della trasmissione che sembrava essersi abituata ad andare in onda solo di lunedì. I fan della trasmissione condotta da Alfonso Signorini possono però tornare a gioire per il ritorno della seconda puntata settimanale collocata a sorpresa per venerdì 7 gennaio 2022, quando a farne le spese sarà il programma Viaggio nella Grande bellezza di Cesare Bocci, prima calendarizzato e poi misteriosamente sparito dal palinsesto della rete. Grande Fratello Vip 6: la prossima puntata va in onda venerdì 7 gennaio 2022 Il programma di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) IlVip 6 sembra proprio in procinto di mettersi alle spalle le meritate vacanze del periodo natalizio per riabbracciare la sua ormai storica doppia messa in onda settimanale. Gli ascolti senza precedenti delle ultime puntate hanno cambiato nuovamente i piani della trasmissione che sembrava essersi abituata ad andare in onda solo di lunedì. I fan della trasmissione condotta da Alfonso Signorini possono però tornare a gioire per il ritorno della seconda puntata settimanale collocata a sorpresa per venerdì 7 gennaio 2022, quando a farne le spese sarà il programma Viaggio nellabellezza di Cesare Bocci, prima calendarizzato e poi misteriosamente sparito dal palinsesto della rete.Vip 6: la prossima puntata va in onda venerdì 7 gennaio 2022 Il programma di ...

Advertising

Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - MattiaTina : Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Firma la petizione!… - n0rahh1 : FIRMATE LA PETIZIONE!!!!! - alzheimer_dr : RT @omg_ptx: @mviuuu Le elezioni no però la temperatura a Pasquetta e il primo a bestemmiare per sbaglio al Grande Fratello si, paese di om… -