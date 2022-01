Il grand tour di Silvio nelle ville presidenziali. Racconto semiserio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Terzo giorno di Berlusconi al Quirinale. Il neo presidente decide di passare la giornata nelle residenze di sua pertinenza: tenuta di Castel Porziano, Villa Rosebery a Napoli, tenuta di San Rossore. Inizia proprio da quest’ultima. Prima firma un decreto presidenziale immediatamente esecutivo: “Io Berlusconi Silvio, avvalendomi del ruolo che ricopro, revoco alla regione Toscana la cessione (in comodato d’uso) della tenuta di San Rossore. Da sempre parte del patrimonio agricolo-forestale della presidenza della Repubblica”. Eccolo Berlusconi alla mattina alle 4:30 a San Rossore. In mano tiene la revoca della concessione alla regione Toscana. Subito si reca a visitare i famosi dromedari. Attrazione della tenuta da quattro secoli. Si interessa della loro dieta e dice al veterinario: “Cosa ne pensa se telefoniamo al circo Medini, città di Milano, per farci ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Terzo giorno di Berlusconi al Quirinale. Il neo presidente decide di passare la giornataresidenze di sua pertinenza: tenuta di Castel Porziano, Villa Rosebery a Napoli, tenuta di San Rossore. Inizia proprio da quest’ultima. Prima firma un decreto presidenziale immediatamente esecutivo: “Io Berlusconi, avvalendomi del ruolo che ricopro, revoco alla regione Toscana la cessione (in comodato d’uso) della tenuta di San Rossore. Da sempre parte del patrimonio agricolo-forestale della presidenza della Repubblica”. Eccolo Berlusconi alla mattina alle 4:30 a San Rossore. In mano tiene la revoca della concessione alla regione Toscana. Subito si reca a visitare i famosi dromedari. Attrazione della tenuta da quattro secoli. Si interessa della loro dieta e dice al veterinario: “Cosa ne pensa se telefoniamo al circo Medini, città di Milano, per farci ...

Advertising

bikevisor : Maglia manica corta Tour de France Trionfo 2021: un omaggio all'ultima tappa del Tour de France 'Paris Grand Boucl… - jekyl82988403 : Un'istantanea 'scattata' come souvenir durante il Grand Tour ci riporta a un mondo che non c'è più con una Roma fia… - Elle_o_Nora : comunque bello essere in ferie e approfittare dell'occasione per fare il grand tour delle banche alla ricerca del sacro mutuo - torinoggi : Bardonecchia, musica e parole hanno aperto il 2022 con 'Le Grand Tour' - Agendaviaggi : IN MOSTRA (FINO AL 27 MARZO 2022) ALLE GALLERIE D’ITALIA. @intesasanpaolo #archiviopublifoto #gallerieditalia… -

Ultime Notizie dalla rete : grand tour Suzuki: dal 10 gennaio inizia il Tour GSX - S1000GT Parte lunedì 10 gennaio 2022 il Tour GSX - S1000GT , un'iniziativa Suzuki che prevede demo ride con protagonista la nuova Grand Tourer, per circa tre mesi, in diversi luoghi d'Italia. Coinvolti 57 concessionari presenti in 17 ...

Sergio Siano, ritratto di Napoli coast to coast Il titolo suggerisce dunque la postura sinuosa di questo viaggiatore endogeno che fonde stupore da Grand Tour e appartenenza viscerale ai luoghi che narra. Si parte da Nisida e Bagnoli, l'ex isola, ...

Bardonecchia, musica e parole hanno aperto il 2022 con "Le Grand Tour" TorinOggi.it Il grand tour di Silvio nelle ville presidenziali. Racconto semiserio Berlusconi ha un piano per ridare smalto alle tenute del Quirinale. Si parte dall’allevamento di dromedari. Ecco i dettagli della sua terza giornata al Colle ...

Suzuki: dal 10 gennaio inizia il Tour GSX-S1000GT Parte lunedì 10 gennaio 2022 il Tour GSX-S1000GT, un’iniziativa Suzuki che prevede demo ride con protagonista la nuova Grand Tourer, per circa tre mesi, in diversi luoghi d'Italia. Coinvolti 57 conces ...

Parte lunedì 10 gennaio 2022 ilGSX - S1000GT , un'iniziativa Suzuki che prevede demo ride con protagonista la nuovaTourer, per circa tre mesi, in diversi luoghi d'Italia. Coinvolti 57 concessionari presenti in 17 ...Il titolo suggerisce dunque la postura sinuosa di questo viaggiatore endogeno che fonde stupore dae appartenenza viscerale ai luoghi che narra. Si parte da Nisida e Bagnoli, l'ex isola, ...Berlusconi ha un piano per ridare smalto alle tenute del Quirinale. Si parte dall’allevamento di dromedari. Ecco i dettagli della sua terza giornata al Colle ...Parte lunedì 10 gennaio 2022 il Tour GSX-S1000GT, un’iniziativa Suzuki che prevede demo ride con protagonista la nuova Grand Tourer, per circa tre mesi, in diversi luoghi d'Italia. Coinvolti 57 conces ...