Il governo non varerà l'obbligo vaccinale per tutti, ma probabilmente lo imporrà a nuove categorie di lavoratori. Dal 10 gennaio, poi, via alla terza dose dai 12 ai 18 anni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In arrivo il nuovo decreto. Green pass rafforzato obbligatorio esteso a chi ha più di 60 anni e ad alcune categorie di lavoratori. terza dose per i ragazzi da i 12 a i 18 anni che potranno prenotare il richiamo dal 10 gennaio. nuove regole per il lavoro da casa. Nel nuovo pacchetto di misure per fermare Omicron che dovrebbe essere varato oggi dal governo, qualora si trovi l'accordo tra tutti i partiti, non ci sarà invece, nessun obbligo vaccinale per tutti, né per tutti i lavoratori.

