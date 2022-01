Il governo introduce l’obbligo vaccinale per gli over 50 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vaccino obbligatorio per gli over 50. È la decisione scaturita dalla cabina di regia cui hanno partecipato il presidente del Consiglio Mario Draghi, tutti i ministri e i leader dei partiti di maggioranza. Un provvedimento che riguarda tutti i cittadini italiani, ma anche europei e stranieri residenti sul territorio nazionale. l’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022, da cui sono esentati i casi di «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore». Gli over 50 che lavorano (sia pubblici che privati) dal 15 febbraio dovranno esibire il Supr Green Pass (che si ottiene con vaccino o con la guarigione dal Covid). La sanzione va da 600 a 1.500 euro, con le conseguenze disciplinari «secondo i rispettivi ordinamenti di settore». Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vaccino obbligatorio per gli50. È la decisione scaturita dalla cabina di regia cui hanno partecipato il presidente del Consiglio Mario Draghi, tutti i ministri e i leader dei partiti di maggioranza. Un provvedimento che riguarda tutti i cittadini italiani, ma anche europei e stranieri residenti sul territorio nazionale.sussiste fino al 15 giugno 2022, da cui sono esentati i casi di «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore». Gli50 che lavorano (sia pubblici che privati) dal 15 febbraio dovranno esibire il Supr Green Pass (che si ottiene con vaccino o con la guarigione dal Covid). La sanzione va da 600 a 1.500 euro, con le conseguenze disciplinari «secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

