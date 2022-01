Il governo ha deciso | “Obblighi vaccinali e pass per parrucchieri e negozi” Il decreto

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Via libera del Consiglio dei ministri al dl con la nuova stretta anti-Covid, che prevede il super greenper gli over 50 sul posto di lavoro e l’obbligo per chi ha superato la soglia dei 50 anni ed è senza lavoro. L’obbligo resterà in piedi fino al 15 giugno. Dal testo è invece venuta meno la misura che prevedeva di esibire ilaporto vaccinale rafforzato per accedere a servizi e, dopo l’alzata di scudi in Cdm della Lega. Per andare in banca piuttosto che dal parrucchiere o dall’estetista o nei centri commerciali sarà comunque necessario il greensemplice. Ovvero l’obbligo -finora non previsto- di essere vaccinati, guariti o in possesso dell’esito di un tampone negativo. Insieme alla norma sull’obbligo l’altra misura sulla quale si punta per “raffreddare” la curva del Covid è nuovamente il ricorso ...

elio_vito : È chiaro infatti che il Parlamento esaminerà questi DL quando avranno già prodotto i loro effetti ed il contesto sa… - DarioStefano : Gli stessi che erano contro il #supergreenpass proponevano #obbligovaccinale. Adesso che il Governo propone l’obbli… - GuidoDeMartini : ?? TUTTI DOVRANNO ARRIVARCI: COL VIRUS SI DEVE CONVIVERE ?? La ????Gran Bretagna???? ha deciso: basta restrizioni, bisog… - Carlo10309 : RT @BelpietroTweet: Il governo pare deciso: potranno guadagnarsi da vivere solo vaccinati e guariti. Una misura sanitariamente inutile, se… - Genomalieno : RT @lrspcs: Il consiglio dei ministri di questo 'BUON' governo, ha deciso quale sarà la sorte dei sudditi Italiani. -

Il portoghese, non prevede poi problemi per i giocatori non vaccinati: 'Rispetteremo le decisioni del'. Ma intanto pare che l'unico giallorosso in quella condizione abbiadi cambiare ...Il portoghese, non prevede poi problemi per i giocatori non vaccinati: "Rispetteremo le decisioni del". Ma intanto pare che l'unico giallorosso in quella condizione abbiadi cambiare ...Perché ha deciso di portare sua figlia a Milano ... «Devo ringraziare il governo italiano e la Regione Lombardia: abbiamo potuto prenotare sulla piattaforma regionale prima di partire dal ...Il governo ha approvato all’unanimità il nuovo decreto con misure per il contenimento della pandemia di Covid. Il governo ha deciso di varare l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 che non lavorano ...