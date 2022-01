Il Genova sogna il ritorno | c’è l’accordo con il club tedesco

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilildi una vecchia conoscenza, i rosso-blu infatti hanno trovatocon l’Herta Berlino per Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco ha vissuto il suo periodo migliore ai piedi della lanterna con 19 gol in 21 apparizioni. Secondo il Corriere della Sera, l’operazione che prevede ildi Piatek alconsiste in un prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro. Foto getty. Piatek,, calciomercatoL’ultima parola però spetta al calciatore, quest’ultimo infatti starebbe valutando anche altre offerte di trasferimento, su tutte quella del Galatasaray. Piero Inferrera

Il polacco, con la maglia rossoblù, nella sua precedente esperienza in Liguria aveva messo a segno 13 reti in 19 presenze: ora il club tratta con l'Herta Berlino per riportarlo a Genova.