Il fratello di Paolo Calissano: "Non si è ucciso; stava male ma non l'avrebbe fatto" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Mio fratello non si è ucciso, ne sono sicuro. stava male ma è un gesto che non avrebbe mai fatto". Lo dice Roberto Calissano, fratello di Paolo, in un'intervista al settimanale 'Oggi'. L'attore, volto noto di molte fiction televisive, è stato trovato morto il 30 dicembre scorso nel suo appartamento in zona Balduina, a Roma, dalla sua ex fidanzata, Fabiola Palese. "Sono convinto che abbia fatto pasticci con gli psicofarmaci. Era molto depresso ma aveva dei progetti. Ha lottato tanto per rialzarsi, non doveva finire così", dice rammaricato il fratello Roberto, che racconta come alla "vigilia di Natale ho provato a chiamarlo ma senza riuscire a parlarci. Come tutte le persone sofferenti pativa molto le ...

