Il Festival di Sanremo 2022 verso il rinvio a marzo? La richiesta

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) arriva da parte di Confcommercio, con l’intenzione di tutelare i commercianti locali e fare in modo che il periodoiero possa essere per tutti motivo di guadagno. “Ilblindato danneggia la città, va rinviato acome l’anno scorso”, le parole del presidente di Confcommercio, Andrea Di Baldassare, riportate dal quotidiano Il Secolo XIX oggi che chiede al sindaco Biancheri di farsi portavoce delle esigenze dei commercianti. I commercianti della cittadina ligure sollecitano ildello spettacolo, per loro uno dei principali motivi di guadagno, il periodo dell’anno più proficuo e fruttuoso. Per i commercianti disarebbe il secondoin emergenza pandemica. Già lo scorso anno hanno accusato un forte crollo dei ricavi. L’edizione ...

GMcleaf : RT @Diego_Barbiani: Serena Williams annuncia che sosterrà Gianni Morandi al festival di Sanremo - DellRemo : Negli anni Duemila Iva #Zanicchi partecipa a due edizioni del festival di #Sanremo, quella del 2003 con 'Fossi un t… - SkyTG24 : Festival di Sanremo, il messaggio di Gianni Morandi dopo il video con la canzone in gara - DellRemo : ma l'Aquila di Ligonchio non smette di cantare e di ricordarci i suoi successi al festival di #Sanremo: - DellRemo : Nel 1974, Iva #Zanicchi, altresì detta l'Aquila di Ligonchio, vince nuovamente il festival di #Sanremo con “Ciao ca… -

Manca meno di un mese all'inizio della settantaduesima edizione deldi, nelle scorse ore Gianni Morandi è stato al centro dei media per la diffusione involontaria di un video contenente una parte della canzone Apri tutte le porte con cui gareggerà ...... ma una cosa è certa: ile la città disono due realtà indissolubili".«La conferma che accanirsi a fare il Festival dentro ad un cinema di sessant'anni fa a Sanremo non ha senso, soprattutto in una situazione come questa». Il ceo della Fimi, Enzo ...“Questo è il mio nuovo telefono per non combinare più guai…“. Scherza così Gianni Morandi sulla sua disavventura di ieri, quando per errore ha pubblicato su Facebook un frammento della sua canzone del ...