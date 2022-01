Il Festival di Cinema di Goteborg sperimenterà l'ipnosi di massa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Festival svedese, i cui espedienti precedenti includevano proiezioni isolate in un faro nel Mare del Nord e proiezioni in bara all'interno di un sarcofago, inviterà il pubblico del 2022 a essere ipnotizzato. Dopo aver rinchiuso il pubblico in una bara per testare i limiti della claustrofobia e aver portato all'estremo l'isolamento sociale portando un singolo spettatore per sette giorni su un'isola nel Mare del Nord, il Goteborg Film Festival svedese utilizzerà l'evento del 2022 per sperimentare l'ipnosi di massa. Alle proiezioni di gala per tre film al Festival di quest'anno - Memoria di Apichatpong Weerasethakul con Tilda Swinton, Land of Dreams di Shirin Neshat con Matt Dillion e Isabella Rossellini e il thriller psicologico di Christian Tafdrup Speak No Evil - un ipnotizzatore ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilsvedese, i cui espedienti precedenti includevano proiezioni isolate in un faro nel Mare del Nord e proiezioni in bara all'interno di un sarcofago, inviterà il pubblico del 2022 a essere ipnotizzato. Dopo aver rinchiuso il pubblico in una bara per testare i limiti della claustrofobia e aver portato all'estremo l'isolamento sociale portando un singolo spettatore per sette giorni su un'isola nel Mare del Nord, ilFilmsvedese utilizzerà l'evento del 2022 per sperimentare l'di. Alle proiezioni di gala per tre film aldi quest'anno - Memoria di Apichatpong Weerasethakul con Tilda Swinton, Land of Dreams di Shirin Neshat con Matt Dillion e Isabella Rossellini e il thriller psicologico di Christian Tafdrup Speak No Evil - un ipnotizzatore ...

