Il destino e le prossime mosse della Salernitana (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il 2022 pare aver portato con sé una buona dose di stravolgimenti sia per la questione Covid – 19 che per delle questioni più “alte”. Il luogo di tutto ciò è la Salernitana ed i nostri protagonisti sono i nuovi volti della squadra campana, ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di ordine e L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il 2022 pare aver portato con sé una buona dose di stravolgimenti sia per la questione Covid – 19 che per delle questioni più “alte”. Il luogo di tutto ciò è laed i nostri protagonisti sono i nuovi voltisquadra campana, ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di ordine e L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Il destino e le prossime mosse della Salernitana: Il 2022 pare aver portato con sé una… - delinquentweet : Nelle prossime ore si capirà qualcosa in più sul destino di Juventus-Napoli. Ma, se la partita si giocherà, potrem… - Frankf1842 : RT @BubuCc3: Le assemblee di @ItaliaViva in giro per l'Italia, sembrano riunioni condominiali. Qualche decina di persone ad ascoltare il pr… - Aisha64417632 : RT @BubuCc3: Le assemblee di @ItaliaViva in giro per l'Italia, sembrano riunioni condominiali. Qualche decina di persone ad ascoltare il pr… - CentotrentunoC : #MERCATO ???? ?? Dopo la difesa, in casa #Cagliari si punta a rinforzare la mediana: il nome più caldo è #Baselli, in… -