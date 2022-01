Il Covid blocca Torino | Salernitana | Udinese e Bologna

Leggi su agi

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Aumentano i contagi dae i disagi tra i club, ma la Serie A non si ferma. Dopo Atalanta-, Fiorentina--Venezia, anche la sfida trae Inter non verrà disputata. Dalle ultime notizie che circolano, come sottolinea Sky Sport, pare sia in corso un consiglio di Lega straordinario per capire l'evolversi della situazione.-Inter è la quarta partita di Serie A che non prenderà il via nella 20esima giornata. È arrivata l'ufficialità dall'azienda Ausl diche comunica "l'annullamento di tutte le attività agonistiche e di allenamento del". llha inoltrato alla Lega Serie A la richiesta di rinvio delle gare-Inter, in programma domani, e anche di ...