Il Cdm ha approvato l'obbligo vaccinale per gli over 50 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Dopo il 'no' della Lega al super green pass per i servizi, il governo si ricompatta e vota unanime il via libera al decreto che introduce una ulteriore stretta anti Covid, prevedendo l'obbligo vaccinale per gli over 50. Al termine di una lunga giornata di riunioni (prima la cabina di regia, poi l'incontro con le Regioni e infine il Cdm il cui inizio slitta di un'ora), passa infine la linea dura, anche se non durissima, come avrebbero invece voluto lo stesso premier Mario Draghi, il Pd, Italia viva e Forza Italia. Ma le perplessità avanzate dal Movimento 5 stelle e la contrarietà della Lega - che però 'cede' sull'obbligo vaccinale per gli over 50, mentre il partito di via Bellerio avrebbe voluto che la misura riguardasse solo gli over 60 anni - ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Dopo il 'no' della Lega al super green pass per i servizi, il gno si ricompatta e vota unanime il via libera al decreto che introduce una ulteriore stretta anti Covid, prevedendo l'per gli50. Al termine di una lunga giornata di riunioni (prima la cabina di regia, poi l'incontro con le Regioni e infine il Cdm il cui inizio slitta di un'ora), passa infine la linea dura, anche se non durissima, come avrebbero invece voluto lo stesso premier Mario Draghi, il Pd, Italia viva e Forza Italia. Ma le perplessità avanzate dal Movimento 5 stelle e la contrarietà della Lega - che però 'cede' sull'per gli50, mentre il partito di via Bellerio avrebbe voluto che la misura riguardasse solo gli60 anni - ...

Advertising

IlContiAndrea : Dopo due ore di lavori, il Cdm ha approvato all'unanimità il #decretoantCovid. Introdotto l'obbligo di vaccino per… - Agenzia_Ansa : Approvato dal CdM il nuovo decreto anti-Covid: niente quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi e per chi ha fat… - Ecatetriformis : RT @Virus1979C: La lega, che negava l'esistenza del Covid, ha appena approvato in cdm l'#obbligo vaccinale per gli over 50. ???????? - Lucky61mass : RT @Virus1979C: La lega, che negava l'esistenza del Covid, ha appena approvato in cdm l'#obbligo vaccinale per gli over 50. ???????? - attilasarti : RT @petunianelsole: Approvato all'unanimità in Cdm l'obbligo vaccinale per gli over 50. -