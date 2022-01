Il Cdm approva l'obbligo vaccinale per gli over 50 fino a giugno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Veti, minacce, differenti prese di posizioni ma alla fine il premier Draghi riesce a portare a casa l'obbligo di vaccino per gli over 50. Con una spiegazione già in cabina regia. Crescono i contagi e i morti ma soprattutto la pressione sugli ospedali, bisogna - il ragionamento dell'ex premier - salvaguardare le categorie più fragili. Ci sarà, ma tra una decina di giorni, anche un intervento a favore delle imprese in difficoltà, a partire dal turismo (nella cabina di regia non si è parlato dello scostamento), ma per il momento occorre procedere ad una ulteriore stretta. Solo che dalla cabina di regia al Consiglio dei ministri i partiti che sostengono il premier si sono divisi. E non è solo una divisione, come in passato, tra il fronte 'rigorista' e quello più 'aperturista'. È vero che il Pd, M5s e Leu hanno spinto ed ottenuto per misure più ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Veti, minacce, differenti prese di posizioni ma alla fine il premier Draghi riesce a portare a casa l'di vaccino per gli50. Con una spiegazione già in cabina regia. Crescono i contagi e i morti ma soprattutto la pressione sugli ospedali, bisogna - il ragionamento dell'ex premier - salvaguardare le categorie più fragili. Ci sarà, ma tra una decina di giorni, anche un intervento a favore delle imprese in difficoltà, a partire dal turismo (nella cabina di regia non si è parlato dello scostamento), ma per il momento occorre procedere ad una ulteriore stretta. Solo che dalla cabina di regia al Consiglio dei ministri i partiti che sostengono il premier si sono divisi. E non è solo una divisione, come in passato, tra il fronte 'rigorista' e quello più 'aperturista'. È vero che il Pd, M5s e Leu hanno spinto ed ottenuto per misure più ...

