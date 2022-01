Il caso Djokovic scuote gli Australian Open (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Novak Djokovic, numero uno del mondo nel tennis, potrà giocare gli Australian Open, prima prova del Grande Slam dell'anno, anche se non si sa se è vaccinato (con tutta probabilità non lo è, anzi, è praticamente sicuro che non lo sia), se ha avuto il Covid ed è guarito, perché lui non lo dice. Potrebbe anche essere un no vax (molto probabile, a leggere le sue dichiarazioni sul tema), ma il 17 gennaio scenderà in campo a Melbourne per tentare di vincere il suo decimo titolo in Australia. Tutto grazie ad un'esenzione ottenuta dalla direzione del torneo, esenzione che ha scatenato le reazione dei media di tutto il mondo, di molti giocatori costretti a vaccinarsi per poter disputare questo e tanti altri tornei, di tifosi e addetti ai lavori che devono dimostrare di stare in regola con le vaccinazioni per poter mettere piede nel Paese ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Novak, numero uno del mondo nel tennis, potrà giocare gli, prima prova del Grande Slam dell'anno, anche se non si sa se è vaccinato (con tutta probabilità non lo è, anzi, è praticamente sicuro che non lo sia), se ha avuto il Covid ed è guarito, perché lui non lo dice. Potrebbe anche essere un no vax (molto probabile, a leggere le sue dichiarazioni sul tema), ma il 17 gennaio scenderà in campo a Melbourne per tentare di vincere il suo decimo titolo in Australia. Tutto grazie ad un'esenzione ottenuta dalla direzione del torneo, esenzione che ha scatenato le reazione dei media di tutto il mondo, di molti giocatori costretti a vaccinarsi per poter disputare questo e tanti altri tornei, di tifosi e addetti ai lavori che devono dimostrare di stare in regola con le vaccinazioni per poter mettere piede nel Paese ...

Advertising

CottarelliCPI : Caso #Djokovic: il regolamento permette esenzioni in 4 casi ma Djokovic non dice quale caso si applicherebbe, con l… - LaStampa : Caso Djokovic, Letta: “Vergogna, se la sfanga è game over” - RobertoBurioni : @ngiocoli @vitobarile Mi spiace ma io non ci credo. Che Djokovic sia allo stesso tempo un novax dichiarato e quel c… - GuidoCosentino : @boni_castellane Se non può vaccinarsi per problemi cardiaci forse è il caso che Novax DjoCovid non giochi proprio.… - alex459213 : RT @CottarelliCPI: Caso #Djokovic: il regolamento permette esenzioni in 4 casi ma Djokovic non dice quale caso si applicherebbe, con la scu… -