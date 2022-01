Il caso del Friuli Venezia Giulia: solo 5 nuovi posti letto in terapia intensiva sui 140 previsti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI – Sono solo cinque i posti letto tra terapia intensiva e sub intensiva attivati in Friuli Venezia Giulia rispetto ai 140 previsti nell'ambito del potenziamento della rete ospedaliera per far fronte al Covid in attuazione del decreto legge e della Circolare del ministero della salute del 19 maggio 2020. Il dato su una delle regioni più colpite dalla quarta ondata emerge da una richiesta di accesso agli atti formulata dai legali dei 500 parenti delle vittime del virus che stanno portando avanti una causa civile contro il governo e le Regioni davanti al tribunale di Roma. "Le nuove zone gialle si spiegano con gli ospedali non attrezzati" “Questo dimostra che, se ancora oggi si prospettano zone gialle per intere regioni e regole ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI – Sonocinque itrae subattivati inrispetto ai 140 previsti nell'ambito del potenziamento della rete ospedaliera per far fronte al Covid in attuazione del decreto legge e della Circolare del ministero della salute del 19 maggio 2020. Il dato su una delle regioni più colpite dalla quarta ondata emerge da una richiesta di accesso agli atti formulata dai legali dei 500 parenti delle vittime del virus che stanno portando avanti una causa civile contro il governo e le Regioni davanti al tribunale di Roma. "Le nuove zone gialle si spiegano con gli ospedali non attrezzati" “Questo dimostra che, se ancora oggi si prospettano zone gialle per intere regioni e regole ...

