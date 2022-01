Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci rivoluziona tutto: novità in arrivo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cambiamenti in corso per Milly Carlucci. La conduttrice di Rai Uno ha deciso di dare una svolta al suo programma. Ecco cosa sta accadendo. Milly Carlucci è pronta a tornare come grande protagonista delle serate di Rai Uno. Poco prima delle vacanze natalizie, la conduttrice ha concluso con successo l’ultima edizione di Ballando con le Leggi su youmovies (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cambiamenti in corso per. La conduttrice di Rai Uno ha deciso di dare una svolta al suo programma. Ecco cosa sta accadendo.è pronta a tornare come grande protagonista delle serate di Rai Uno. Poco prima delle vacanze natalizie, la conduttrice ha concluso con successo l’ultima edizione di Ballando con le

Advertising

supereroetv : A quanto è quotato Stefano De Martino in una delle maschere del prossimo Cantante Mascherato? #Barstella - GigiGx : @domenicomarock Oh gesù! Questi due l'anno scorso erano concorrenti a Il Cantante Mascherato francese. Erano camuf… - infoitcultura : “Il cantante mascherato”, una super giuria per Milly - infoitcultura : Milly Carlucci, ribaltone clamoroso per Il Cantante Mascherato: scelta proprio lei - infoitcultura : Il Cantante Mascherato, in arrivo nuovi giudici per il programma: i nomi -