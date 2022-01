Il buco nero dei social nella galassia Trump. Ecco perché i “rinnegati” hanno bisogno di Twitter e Facebook (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una mascherina di stoffa con ricamata sopra una scritta: «Censored». È questa l’ultima immagine con cui la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene è stata ricordata sui social network dopo che Twitter ha deciso di condannarla all’ergastolo digitale, il permaban: la deputata non potrà più comparire sulla piattaforma con un account personale, anche se la sentenza è limata dal fatto che le rimane ancora l’account istituzionale. Il provvedimento è simile a quello emesso nei confronti di Donald Trump dopo l’assalto a Capitol Hill avvenuto quasi un anno fa, il 6 gennaio 2021. Greene ha rassicurato i suoi elettori spiegando che potranno continuare a seguirla su Gettr, il social network che sembra essere la nuova terra promessa per chi non è più ben accetto su Twitter e Facebook. La ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una mascherina di stoffa con ricamata sopra una scritta: «Censored». È questa l’ultima immagine con cui la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene è stata ricordata suinetwork dopo cheha deciso di condannarla all’ergastolo digitale, il permaban: la deputata non potrà più comparire sulla piattaforma con un account personale, anche se la sentenza è limata dal fatto che le rimane ancora l’account istituzionale. Il provvedimento è simile a quello emesso nei confronti di Donalddopo l’assalto a Capitol Hill avvenuto quasi un anno fa, il 6 gennaio 2021. Greene ha rassicurato i suoi elettori spiegando che potranno continuare a seguirla su Gettr, ilnetwork che sembra essere la nuova terra promessa per chi non è più ben accetto su. La ...

