I soldati americani ebbero l' ordine di sparare alle truppe marocchine che stupravano le donne italiane

AGI - Le truppe alleate erano a conoscenza degli stupri di guerra meglio conosciuti come 'Marocchinatè avvenuti in Ciociaria e nel resto del Lazio nel maggio del 1944. A rendere noto il fatto è stato il ricercatore storico e presidente dell'associazione nazionale vittime delle marocchinate, Emiliano Ciotti, che ha rinvenuto nell'archivio dello Stato Maggiore Italiano un documento che prova come le violenze compiute dalle truppe coloniali francesi, ai danni della popolazione civile italiana, erano conosciute dagli alleati. Il rapporto della sezione controspionaggio della 5^ Armata, firmato dal Maggiore dei Carabinieri Reali Cesare Faccio, è datato 22 giugno 1944 e tratta delle violenze e dei soprusi commessi dai soldati marocchini e il contegno tenuto dalle ...

