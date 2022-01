I repubblicani anti - Trump preparano uno spot per l' anniversario di Capitol Hill

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) C'è una fetta dichenon lo ha mai potuto sopportare: sono il Republican Accountability Project, gruppo nato nel partito per contrastare il sostegno che istanno dando ...

...fortemente popolare tra i Democratici (il 73% approva) e largamente impopolare fra i(...capite perché sia necessario rispolverate le manifestazioni del sei gennaio 2021 in funzione...... con una retoricagoverno, contraria agli obblighi imposti per alcuni segmenti della ...sondaggio della Mommouth University il 92 percento dei democratici sono vaccinati mentre per i...di DOMENICO MACERI* – “Proprio l’altro giorno l’ex presidente Trump ha annunciato di avere ricevuto la terza dose del vaccino, forse una delle poche cose su cui siamo d’ ...Ecco il film delle quattro ore che hanno sconvolto l'America e il mondo, quando una folla di facinorosi ha assaltato Capitol Hill.