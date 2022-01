I presidi: “Forse il governo vuol tenere le scuole aperte a tutti i costi perché così molti cittadini possono lavorare” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Fra i tanti all’ordine del giorno sul tavolo del Cdm di stasera, il tema legato al rientro nelle scuole – e soprattutto ‘come’ – previsto per lunedì prossimo, 10 gennaio. Un nodo per molti legato alla violenta contagiosità della variante Omicron, che mai come ora sta principalmente interessando i giovani ed i piccoli. Dal canto loro i presidi italiani, attraverso la voce del loro presidente, Antonello Giannelli, anche oggi hanno tenuto a rimarcare che ”Il rientro a scuola in dad avrebbe senso solo se si utilizzasse l’intervallo di tempo precedente al ritorno in presenza per conseguire alcuni risultati: più alunni vaccinati, messa a punto di un piano di distribuzione delle ffp2, l’organizzazione di una campagna di screening“. I presidi: “Credo che il governo voglia tenere le ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Fra i tanti all’ordine del giorno sul tavolo del Cdm di stasera, il tema legato al rientro nelle– e soprattutto ‘come’ – previsto per lunedì prossimo, 10 gennaio. Un nodo perlegato alla violenta contagiosità della variante Omicron, che mai come ora sta principalmente interessando i giovani ed i piccoli. Dal canto loro iitaliani, attraverso la voce del loro presidente, Antonello Giannelli, anche oggi hanno tenuto a rimarcare che ”Il rientro a scuola in dad avrebbe senso solo se si utilizzasse l’intervallo di tempo precedente al ritorno in presenza per conseguire alcuni risultati: più alunni vaccinati, messa a punto di un piano di distribuzione delle ffp2, l’organizzazione di una campagna di screening“. I: “Credo che ilvogliale ...

