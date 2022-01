I precari del San Pio: “Trattati come lavoratori di serie B, usciamo sconfitti” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei quindici precari impiegati dall’ A.O. San Pio per l’emergenza COVID-19 che sono stati tagliati dall’organico il 31 dicembre scorso. La nota fa seguito all’incontro avvenuto questa mattina a Palazzo Mosti “Con profondo rammarico usciamo sconfitti e avviliti da questo incontro. Non abbiamo ricevuto le risposte in cui confidavamo. Il confronto non ha portato ad alcuna soluzione utile per nessuna delle parti. Ci hanno congedato con le parole “ci dispiace, ma abbiamo le mani legate”, scaricando le responsabilità sui “sacri” vincoli regionali. Ci sentiamo Trattati come cittadini e lavoratori di serie b. Non è ammissibile che, in quanto interinali, non possiamo essere equiparati a tutti i ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei quindiciimpiegati dall’ A.O. San Pio per l’emergenza COVID-19 che sono stati tagliati dall’organico il 31 dicembre scorso. La nota fa seguito all’incontro avvenuto questa mattina a Palazzo Mosti “Con profondo rammaricoe avviliti da questo incontro. Non abbiamo ricevuto le risposte in cui confidavamo. Il confronto non ha portato ad alcuna soluzione utile per nessuna delle parti. Ci hanno congedato con le parole “ci dispiace, ma abbiamo le mani legate”, scaricando le responsabilità sui “sacri” vincoli regionali. Ci sentiamocittadini edib. Non è ammissibile che, in quanto interinali, non possiamo essere equiparati a tutti i ...

