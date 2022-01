I figli di Bonolis al completo in vacanza con papà | le foto

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vacanze formato famiglia per Paolo, che in occasione del Capodanno è volato a Dubai con la moglie Sonia Bruganelli e tutti i suoi. All'appello manca soltanto Martina, la secondogenita del conduttore, che vive negli Stati...

Advertising

enrick81 : @fabriziomico @famigliasimpson @Tvottiano @napoliforever89 @AgoCannella @CIAfra73 @misterf_tweets @MaielloInside… -

Ultime Notizie dalla rete : figli Bonolis

... moglie in carica di Paolo: 'Almeno tu Adriana (Volpe) sei contenta di vedermi? Cosa mai ... La donna, inoltre, ha duee nella vita privata svolge la professione di commercialista. Inoltre ......è partita per trascorrere il Capodanno a Dubai in compagnia del marito e dei suoi. Grande ... Insomma, l'attuale moglie e l'ex compagna di Paoloa contendersi la poltrona di opinionista del ...Sonia Bruganelli, moglie del conduttore, ha condiviso sui social una rara immagine di famiglia, scattata durante una vacanza a Dubai. Il marito e la primogenita, non ha dubbi, si somigliano tantissimo ...Laura Freddi chi è: età, altezza, compagno, figlia, Grande Fratello Vip. Questa sera al GF Vip ci sarà una novità che farà contenti gli spettatori: al posto di Sonia Bruganelli (attualmente in vacanza ...