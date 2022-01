I Fatti Vostri, primo caso di conduzione con mascherina: che succede a Anna Falchi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In giornata martedì 4 gennaio, durante la messa in onda del consueto appuntamento con I Fatti Vostri, si è verificato un episodio alquanto inatteso. Nello specifico, per la prima volta in assoluto da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus, una conduttrice è andata in scena con la mascherina FFP2 posta sul viso. A sfoggiare questa mise per la prima volta è stata Anna Falchi. Scopriamo per quale motivo e come lei ha spiegato questa situazione. Perché Anna Falchi aveva la mascherina a I Fatti Vostri La pandemia da covid, ormai, continua ad imperversare. Tuttavia, fino a questo momento non si era mai verificato che una conduttrice o un conduttore andasse in onda con la mascherina. Anche nelle ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In giornata martedì 4 gennaio, durante la messa in onda del consueto appuntamento con I, si è verificato un episodio alquanto inatteso. Nello specifico, per la prima volta in assoluto da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus, una conduttrice è andata in scena con laFFP2 posta sul viso. A sfoggiare questa mise per la prima volta è stata. Scopriamo per quale motivo e come lei ha spiegato questa situazione. Perchéaveva laa ILa pandemia da covid, ormai, continua ad imperversare. Tuttavia, fino a questo momento non si era mai verificato che una conduttrice o un conduttore andasse in onda con la. Anche nelle ...

Advertising

tuttopuntotv : I Fatti Vostri, primo caso di conduzione con mascherina: che succede a Anna Falchi #IFattiVostri #AnnaFalchi - TaniaSoldini : @Finibusterrae72 @MediasetTgcom24 Non state a consumarvi il cervello con i vostri concetti!! Guardiamo i fatti !! - cristia_urbano : RT @tvblogit: I Fatti Vostri: conduzione in mascherina Ffp2 per Anna Falchi. È la prima volta dall’inizio della pandemia - FabioTraversa : RT @niccolo_fabbri: È successo anche questo. Da ieri Anna Falchi conduce #IFattiVostri 'mascherinata': è la prima volta in Italia dall'iniz… - SerieTvserie : I Fatti Vostri: conduzione in mascherina Ffp2 per Anna Falchi. È la prima volta dall’inizio della pandemia -