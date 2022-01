I Fatti Vostri, Anna Falchi conduce con la mascherina Ffp2: “Non è mai troppa la prudenza”. Salvo Sottile: “È la prima a farlo” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Per la prima volta da inizio pandemia, una conduttrice ha condotto un programma indossando una mascherina Ffp2. Lei è Anna Falchi, la padrona di casa – assieme a Salvo Sottile – de “I Fatti Vostri” su Rai2. Il 3 gennaio non aveva partecipato alla puntata, il 4 è tornata con la mascherina di tipo Ffp2 sul volto (e così ha fatto anche oggi, il 5 gennaio). Il motivo? Presto detto. La Falchi è stata a contatto con un positivo. “Sono venuta qui oggi per l’amore per la mia squadra, che ormai è la mia famiglia, per il mio socio e per tutti. Spieghiamo al pubblico cosa succede. Io ieri non ci sono stata perché ho avuto un contatto con un positivo: ho fatto cinque giorni di auto-sorveglianza e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Per lavolta da inizio pandemia, una conduttrice ha condotto un programma indossando una. Lei è, la padrona di casa – assieme a– de “I” su Rai2. Il 3 gennaio non aveva partecipato alla puntata, il 4 è tornata con ladi tiposul volto (e così ha fatto anche oggi, il 5 gennaio). Il motivo? Presto detto. Laè stata a contatto con un positivo. “Sono venuta qui oggi per l’amore per la mia squadra, che ormai è la mia famiglia, per il mio socio e per tutti. Spieghiamo al pubblico cosa succede. Io ieri non ci sono stata perché ho avuto un contatto con un positivo: ho fatto cinque giorni di auto-sorveglianza e ...

