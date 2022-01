I 5 più grandi successi di Marilyn Manson | da The Beautiful People a Disposable Teens

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nei piùdic’è tutta l’evoluzione di un artista iconico nei locali angusti dello shock-rock: provocatorio, estremo, ma anche tremendamente sincero e a tratti poetico. Brian Hugh Warner, infatti, non è soltanto la bestia nera di Antichrist Superstar né la silhouette di The Dope Show:è soprattutto un disilluso feroce, di quelli capaci di sparare contro l’America tutti i proiettili di Irresponsible Hate Anthem ma anche di straziarti il cuore con The Speed Of Pain. Negli anni è stato crocifisso dalla parte più conservatrice del mondo, elogiato da schiere titaniche di fan che attendevano con ansia la venuta di un nuovo idolo, studiato dai sociologi più attenti. Sweet Dreams (Are Made Of This) (1995) Ava riconosciuta un’abilità singolare ...

Advertising

ClaMarchisio8 : Essere uno dei giocatori più forti di tutti i tempi ha dei privilegi, ma porta con sè grandi responsabilità… - rtl1025 : ?????? Sette anni fa ci lasciava #PinoDaniele, uno dei più grandi della musica italiana - francescacheeks : Tamponi introvabili e prezzo FFP2 raddoppiato. Mental breakdown generale ma intanto si stanziano milioni per bonus… - 56_nico : RT @danielaco78: Ti guarderanno dall'alto al basso credendosi più grandi di te. Tu alzati in piedi, lentamente, sorridendo e ricorda loro… - vaccipianococc1 : @paladino_clara si, parlavamo dei fandom più grandi -

Ultime Notizie dalla rete : più grandi

IL GIORNO

La principessa di Monaco era rimasta infatti bloccata in Sudafrica per un'infezione a orecchio, naso e gola ed è statavolte operata. Ora si trova ricoverata in una clinica svizzera. - X e.m.L'opera d'arte è The Night Watch "Militia Company of District II under the Command of Captain Frans Banninck Cocq" del 1642 dipinto da uno deipittori olandesi, Rembrandt. Le misure sono ...