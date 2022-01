Herlings | ' Stagione stressante | ma che annata! Cairoli? Una leggenda'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Herlings Stagione

La Gazzetta dello Sport

Quella tra Jeffrey(Ktm), Romain Febvre (Kawasaki) e Tim Gajser (Honda) è stata una battaglia sino all' ultima manche di MXGP dell'ultima gara . La2021 ha visto trionfare, di misura, l'olandese: 'Un ...Laè appena finita e non vediamo l'ora che arrivi l'anno prossimo ', prosegue uno dei grandi rivali della carriera di Tony Cairoli. A proposito della preparazione in ottica 2022: ' ...Al termine di una delle stagioni più equilibrate e spettacolari di sempre, Jeffrey Herlings ha vinto il Mondiale MXGP nel 2021 centrando così il quinto titolo iridato della carriera (il secondo nella ...A poco meno di due mesi dall'inizio della prossima stagione (debutto a Matterley Basin per il GP di Gran Bretagna il 19-20 febbraio), sono state pubblicate le entry list provvisorie del Mondiale Motoc ...