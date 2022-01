Helen Mirren criticata dall'attrice ebrea Maureen Lipman per il suo ruolo di Golda Meir (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Helen Mirren è stata criticata dall'attrice ebrea Maureen Lipman per aver accettato di interpretare il primo ministro israeliano Golda Meir. Dame Helen Mirren è stata aspramente criticata dopo essere stata scelta, nonostante non sia ebrea, per interpretare l'ex primo ministro israeliano Golda Meir. L'attrice Maureen Lipman ha detto che Dame Helen non avrebbe dovuto accettare di recitare nel film, aggiungendo di aver provato un forte disagio durante la fase di casting della pellicola. Un'immagine pubblicitaria del film Golda, in cui Dame ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 gennaio 2022)è stataper aver accettato di interpretare il primo ministro israeliano. Dameè stata aspramentedopo essere stata scelta, nonostante non sia, per interpretare l'ex primo ministro israeliano. L'ha detto che Damenon avrebbe dovuto accettare di recitare nel film, aggiungendo di aver provato un forte disagio durante la fase di casting della pellicola. Un'immagine pubblicitaria del film, in cui Dame ...

