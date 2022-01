(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si continua a sognare su Rai 1: questa sera, mercoledì 5 gennaio, andrà in onda ildi Alain Gsponer. L’appuntamento è in prima serata, intorno alle 21.30, subito dopo i Soliti Ignoti di Amadeus, lo il gioco seguitissimo ogni sera da milioni di telespettatori.5 gennaio in tv:Ilracconta la vita di, una bambina allegra e vivace che vive con il nonno tra i momenti. E passa il tempo con l’amico Peter, pascolando le capre. Tutto, però, cambia quando sua zia Date la porta in città, presso la famiglia Sesemann: qui conosce Clara, ragazza costretta sulla sedia a rotelle e la sua rigida governante, la signorina Rottenmeier.delin ...

CorriereCitta : #Heidi, stasera su Rai 1 il film: orario, trama, anticipazioni, trailer, cast, streaming #5gennaio

in tv, mercoledì 5 gennaio 2022: Caduta Libera campionissimi, film, seconda puntata Kalipè Vediamo quali sono i programmi che oggi, 5 gennaio, vedremo in tv in prima serata. Rai1 ...su Rai 1 alle 21.25(Anuk Steffen, 17) vive i giorni più felici della sua infanzia sulle Alpi svizzere assieme al nonno (Bruno Ganz) e al suo migliore amico, Peter. Ma la ...Cosa guardare stasera in TV? La redazione LiveUnict propone alcuni film previsti questa sera da guardare con famiglia e amici.Stasera in tv Heidi in prima serata su Rai 1 con Anuk Steffen: scopriamo tutte le curiosità del remake del 2015 diretto da Alain Gsponer ...