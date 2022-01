Heidi, il film: dove è stato fatto? Qual è la fine di Heidi? E altre curiosità (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Questa sera, alle ore 21:35, su Rai 1, andrà in onda il film “Heidi”, diretto dal regista Alain Gsponer e uscito nel 2015. Nel cast della pellicola figurano Anuk Steffen nel ruolo della piccola Heidi, Bruno Ganz che interpreta il ruolo del nonno e Katharina Schuttler che veste invece i panni della signorina Rottenmeier. Il film racconta le vicende di Heidi, dalla vita con sua zia Dete per poi passare a quella nelle montagne svizzere con suo nonno, il “Vecchio dell’Alpe”, mal visto dalla popolazione, fino al trasferimento a Francoforte e l’amicizia con Clara, la figlia del signor Sesemann costretta su una sedia a rotelle. Heidi dovrà però fare i conti con la rigida governante, la signorina Rottenmeier, e la sua ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Questa sera, alle ore 21:35, su Rai 1, andrà in onda il”, diretto dal regista Alain Gsponer e uscito nel 2015. Nel cast della pellicola figurano Anuk Steffen nel ruolo della piccola, Bruno Ganz che interpreta il ruolo del nonno e Katharina Schuttler che veste invece i panni della signorina Rottenmeier. Ilracconta le vicende di, dalla vita con sua zia Dete per poi passare a quella nelle montagne svizzere con suo nonno, il “Vecchio dell’Alpe”, mal visto dalla popolazione, fino al trasferimento a Francoforte e l’amicizia con Clara, la figlia del signor Sesemann costretta su una sedia a rotelle.dovrà però fare i conti con la rigida governante, la signorina Rottenmeier, e la sua ...

