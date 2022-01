Heidi, cosa c'è di vero nella storia della bambina (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Heidi narra le vicende di quella che nel corso degli anni è diventata la bambina svizzera più famosa del mondo, ma che cosa c'è di vero nella sua storia? Heidi è un romanzo pubblicato nel 1880 che narra la storia della bambina svizzera orfana che trova la felicità sulle Alpi; il libro riscosse un immediato successo tra i lettori in Svizzera e in Germania e oggi sappiamo che ci sono molte similitudini tra la vita dell'autrice, Johanna Spyri, e quella della bambina: ecco che cosa c'è di vero nella sua storia. La Spyri, l'autrice svizzera più letta e tradotta al mondo, odiava raccontare i dettagli della ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 gennaio 2022)narra le vicende di quella che nel corso degli anni è diventata lasvizzera più famosa del mondo, ma chec'è disuaè un romanzo pubblicato nel 1880 che narra lasvizzera orfana che trova la felicità sulle Alpi; il libro riscosse un immediato successo tra i lettori in Svizzera e in Germania e oggi sappiamo che ci sono molte similitudini tra la vita dell'autrice, Johanna Spyri, e quella: ecco chec'è disua. La Spyri, l'autrice svizzera più letta e tradotta al mondo, odiava raccontare i dettagli...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Heidi, cosa c'è di vero nella storia della bambina - Rastamit : @mariamacina Signora Heidi Boschi, cosa la turba così tanto della 'piazza' (che roba Contessa!)? È una piazza forma… - Maruzzella8720 : @Mr_Mrk1 Hai ragione Stessa cosa in spiaggia ... Va bè io so il nonno di Heidi Distanziamento sociale dalla nascita ???? - rosydandrea1 : RT @Menanni1: @Capezzone Obbligo over 60 per cosa? Per rompere le balle al nonno di Heidi che se ne sta sulla baita dell'alpe, pregando di… - Loredanataberl1 : RT @Menanni1: @Capezzone Obbligo over 60 per cosa? Per rompere le balle al nonno di Heidi che se ne sta sulla baita dell'alpe, pregando di… -