Heidi, come finisce la storia? L'ultima puntata del cartone animato: la scena commovente che in pochi ricordano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Questa sera andrà in onda su Rai 1 il film di Heidi, una delle storie più amate dagli italiani. Generazione dopo generazione, grandi e piccini, tutti almeno una volta hanno visto il cartone animato più dolce e tenero che ci sia. La famiglia, le passeggiate in montagna, il rifiuto iniziale del nonno e l'amicizia con Clara, questo e molto altro racchiude la storia, ma qualcuno di voi ricorda la scena finale del cartone animato? Heidi, il commovente finale del cartone animato Heidi è la storia di una bambina rimasta orfana e costretta ad andare dal nonno, che vive in montagna. Inizialmente l'anziano signore si presenta come un uomo burbero che ...

